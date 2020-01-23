بعد واشنطن.. باريس وبرلين ولندن تطالب حكومة لبنان بإصلاحات

حضت فرنسا، اليوم الخميس، رئيس الوزراء اللبناني الجديد حسان دياب على اتخاذ "إجراءات عاجلة لإعادة الثقة" في لبنان، حيث يواصل الشارع احتجاجاته ضد النخب السياسية.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن "الوضع الصعب الذي يشهده لبنان يتطلب أن تكون أولوية الحكومة الجديدة اتخاذ الإجراءات العاجلة لإعادة الثقة".

وأضافت أنييس فون دير مول: "لقد آن الأوان لكل المسؤولين اللبنانيين أن يتحركوا بشكل جماعي بما فيه المصلحة المشتركة لكل اللبنانيين".

وأكدت فون دير مول أن على الحكومة الجديدة في لبنان "إجراء إصلاحات عميقة وضمان استقلال القضاء ومكافحة الفساد".

كما اعتبرت الخارجية الفرنسية أن "على الحكومة اللبنانية الجديدة النأي بلبنان عن الأزمات في سياق التوترات الإقليمية".

بريطانيا: تشكيل الحكومة خطوة مهمة

من جهته، كتب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على حسابه "تويتر" أن "تشكيل حكومة جديدة في لبنان خطوة أولى مهمة. بريطانيا دعت باستمرار لتشكيل عاجل لحكومة فعّالة قادرة تجسد تطلعات الشعب اللبناني".

وأضاف راب: "نحن مستعدون لدعم لبنان ولكن ننتظر من هذه الحكومة أن تظهر التزامها بالإصلاح".

بدورها، رحّبت وزارة الخارجية الألمانية بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، معتبرةً أنه "على الحكومة الآن أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الشعب الذي يتظاهر من أشهر".

موضوع يهمك تفاجأ اللبنانيون مساء الثلاثاء، عند إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة باسم وزير الدفاع، حيث تم تسليم هذه الحقيبة إلى سيدة... تعرف على اللبنانية زينة عكر عدره.. أول وزيرة دفاع عربية العرب و العالم

وأضافت: "على الحكومة اللبنانية أن تتخذ خطوات عاجلة ضرورية لإيجاد مخرج للأزمة.. ألمانيا تقف إلى جانب لبنان وتدعم تطبيق الإصلاحات التي يطالب بها اللبنانيون".

وقد أعلنت مساء الثلاثاء الحكومة اللبنانية الجديدة بعد ثلاثة أشهر على حركة احتجاجية غير مسبوقة ضدّ الطبقة السياسية. وعُقدت الحكومة الجديدة أول جلسة لها في القصر الرئاسي في بعبدا، الأربعاء، قبل أن تتجدد المواجهات في وسط بيروت بين القوى الأمنية ومتظاهرين.

وبعد الانتهاء من إعداد بيانها الوزاري، يتعين على الحكومة الحصول على ثقة المجلس النيابي، وهو أمر مرجح كون الأحزاب الممثلة فيها والتي دعمت تكليف دياب، مثل حزب الله وحلفائه، تحظى بغالبية في البرلمان.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد، الأربعاء، أن فرنسا ستفعل "كل شيء" لمساعدة لبنان على الخروج من "الأزمة العميقة" التي تعصف به.

بدوره، حض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أيضا، الأربعاء، الحكومة اللبنانية الجديدة على القيام بإصلاحات "حقيقية وملموسة"، معتبراً هذا الأمر السبيل الوحيد لفتح الباب أمام الحصول على مساعدات دولية للخروج من الأزمة الاقتصادية.

وكانت أبرز الجهات الداعمة للبنان ربطت خلال مؤتمر عقد في باريس في كانون الأول/ديسمبر الماضي أي مساعدة مالية لهذا البلد بتشكيل حكومة "فاعلة وتحظى بمصداقية" تقوم سريعاً بـ"إصلاحات" عاجلة.