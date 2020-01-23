بوتين يدعو أعضاء مجلس الأمن الدائمين لقمة تدافع عن السلام

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين (روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة والصين) بعقد قمة من أجل "الدفاع عن السلام" في مواجهة انعدام الاستقرار في العالم.

وأوضح بوتين خلال حفل إحياء ذكرى تحرير معسكر "أوشفيتز" النازي في إسرائيل، أنّ "قمة للدول التي فعلت الكثير من أجل إلحاق الهزيمة بالمعتدي (النازي) وإنشاء نظام دولي لما بعد الحرب، ستلعب دوراً كبيراً في البحث عن استجابات مشتركة للتحديات والأزمات المعاصرة".

موضوع يهمك قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتوبيخ وطرد شرطي إسرائيلي صارخاً في وجهه من داخل كنيسة في القدس الشرقية.وقال موقع "بي... شاهد ماكرون بالقدس يوبخ ويطرد شرطياً إسرائيلياً سوشيال ميديا

من جهته، حث نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، من القدس، زعماء العالم المجتمعين، الخميس، على "الوقوف بحزم" ضد إيران، التي وصفها بأنها الدولة الوحيدة التي تتنكر "سياستها" للمحرقة.

وذكر بنس، في حفل إحياء ذكرى مرور 75 عاما على تحرير معسكر "أوشفيتز" النازي: "يجب علينا أن نقف أقوياء ضد الحكومة الوحيدة في العالم التي تنكر سياستها وقوع المحرقة".