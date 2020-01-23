عباس يؤكد لماكرون أهمية دور فرنسا لإنقاذ عملية السلام

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال استقباله نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في رام الله على "أهمية الدور الفرنسي والأوروبي لإنقاذ عملية السلام" بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية في بيان أن الرئيس عباس أعرب عن شكره للرئيس الفرنسي على مواقف بلاده الداعمة لإحلال السلام، وفق حلّ الدولتين وقرارات الشرعية والقانون الدولي"، إضافة إلى مواقفها "الداعمة لفلسطين في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية".

كما أكّد الرئيس الفلسطيني، بحسب البيان، على "أهمية الدور الفرنسي والأوروبي لإنقاذ العملية السياسية من المأزق الذي وصلت إليه جراء التعنّت الإسرائيلي، خاصة بعد مواقف الإدارة الأميركية المنحازة لصالح الاحتلال، ما أفقدها دورها كوسيط وحيد للعملية السياسية".