ألماني يقضي على 6 من عائلته.. والسبب "شخصي"

أعلنت الشرطة الجمعة أن ستة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان بجروح خطيرة في إطلاق نار في بلدة روت إم سي بجنوب البلاد.

وأوضحت شرطة البلدة أنه تم اعتقال رجل يرتبط بعلاقة شخصية مع الضحايا، ولم يرد مؤشر على مشاركة مسلحين آخرين في الهجوم.

كما أكدت في تصريح للتلفزيون المحلي أن المشتبه به ألماني.

قتل 6 من عائلته

وعقب اطلاق النار نحو الساعة 12,45 (11,45 ت غ)، وصلت الشرطة إلى الموقع لتعثر على القتلى والجرحى في فندق محلي والمنطقة المحيطة به.

وفي حين ذكرت صحيفة بيلد أن القتلى هم أفراد من عائلة المهاجم الذي قالت إن عمره نحو 37 سنة، لم تتمكن الشرطة بعد من تأكيد صلة القرابة أو هوية مطلق النار.

يشار إلى أن الحادث وقع بالقرب من محطة القطارات في روت ام سي، البلدة البالغ عدد سكانها 5200 شخصا والقريبة من هايدلببرغ.

وفي رسالة على تويتر دعت شرطة البلدةالسكان الى "التوقف عن اطلاق التكهنات" بشأن الحادث. وقالت الشرطة والنيابة إنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الهجوم في مؤتمر صحافي في روت ام سي في وقت لاحق من الجمعة.

يذكر أنه على الرغم من أن القانون يسمح بامتلاك الأسلحة في المانيا، إلا أنه لا يمكن الحصول عليها دون ترخيص، كما تجري مراقبتها عن كثب ما يجعل عمليات اطلاق النار الجماعية نادرة نسبيا.

