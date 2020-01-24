خطة السلام الأميركية.. ترمب يمدح وفلسطين ترفضها

جددت السلطة الفلسطينية رفضها خطة السلام الأميركية، بعد الإعلان عن دعوة القادة الإسرائيليين إلى واشنطن، لمناقشة خطة السلام في الشرق الأوسط.

وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في بيان "نؤكد مرة أخرى رفضنا القاطع للقرارات الأميركية التي جرى إعلانها حول القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل، إلى جانب جملة القرارات الأميركية المخالفة للقانون الدولي".

موضوع يهمك صوت يصدر من مومياء عالم مصري بعد مرور 3 آلاف على تحنيطها يشغل العلماء هذه الأيام.في التفاصيل، كشف علماء بجامعة رويال... استمع لمومياء مصرية تتكلم بعد 3 آلاف سنة من تحنيطها! علم

"خطة إيجابية"

في المقابل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أنّه يعتزم الكشف عن خطّته للسلام في الشرق الأوسط المنتظرة منذ أمد بعيد، قبل الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن، الثلاثاء.

وقال ترمب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية قبيل هبوطها في فلوريدا "على الأرجح سننشرها قبل ذلك بقليل"، مضيفاً: "إنّها خطة ممتازة".

وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت هناك اتصالات بين إدارته والفلسطينيين الذين أعلنوا مسبقاً رفضم للخطة، أجاب ترمب بصيغة مبهمة. وقال "لقد تحدّثنا معهم بإيجاز"، من دون مزيد من التفاصيل.

كما أضاف "أنا واثق من أنّهم قد يردّون في بادئ الأمر بصورة سلبية لكنّ الخطّة في الحقيقة إيجابية للغاية بالنسبة لهم".