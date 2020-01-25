كورونا يتمدد..  هلع من الفيروس المميت وفيديوهات مريبة

على الرغم من الهلع الذي بدأ ينتاب الناس في العديد من البلدان، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تحول على ما يبدو ليصبح أكثر فتكاً، إلا أن منظمة الصحة العالمية لم تعلن بعد حالة الطوارئ الدولية.

وبانتظار هذا الإعلان، بدأ الفيروس المميت يتمدد نحو بلدان جديدة حيث سجلت أستراليا السبت أول حالة إصابة مؤكدة في ولاية فيكتوريا مع نقل المريض إلى المستشفى في حالة مستقرة في إحدى ضواحي مدينة ملبورن، حسبما قال مسؤولو الصحة بالولاية.



وقالت جيني ميكاكوس وزيرة الصحة بولاية فيكتوريا للصحافيين إن المريض وهو صيني في الخمسينات من العمر وصل من الصين في 19 يناير الثاني على متن طائرة قادمة من قوانغتشو. وأضافت "من المهم التشديد على عدم وجود سبب يدعو المجتمع للقلق، فالمريض عزل ويجري علاجه وليس لدينا أي حالات أخرى مشتبه بها في هذه المرحلة".

A weibo video posted by a person claiming to be a nurse in #Wuhan Red Cross Hospital. She said medical workers and patients were stuck with three deceased in a packed hospital corridor. No one is here to take care of the bodies. #WuhanPneumonia pic.twitter.com/MKumfLDPki — Thomas Yau (@Tominmedill) January 24, 2020

بدورها أعلنت ماليزيا السبت عن أول ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. وقال وزير الصحة ذو الكفل أحمد إن المصابين الثلاثة لهم صلة بالرجل البالغ من العمر 66 عاما والذي أكدت السلطات الصحية في سنغافورة سابقاً أن الاختبارات التي أجريت له بشأن الفيروس جاءت إيجابية.

ثالث إصابة في فرنسا

إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة الفرنسية، مساء الجمعة، ثالث إصابة في أراضيها بفيروس كورونا المستجد الذي كان ظهر أول مرة في مدينة ووهان الصينية.

وكان الأشخاص الثلاثة قد أقاموا في الصين، ونُقِلوا إلى مستشفيات في بوردو (جنوب غربي فرنسا) وفي باريس، وقد اتُخِذت إجراءات "لعزلهم".

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية، آنياس بيزون، في مؤتمر صحافي، عن أول حالتي إصابة مؤكدتين بكورونا. وقالت بيزون إن هاتين الحالتين هما أول حالات إصابة في أوروبا، لافتة إلى أن هناك حالات أخرى ستظهر على الأرجح في البلاد.

وكان مسؤولون في الولايات المتحدة أعلنوا إصابة شخصين.

كما سجلت حالات في تايلاند وفيتنام وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ونيبال.

1300 مصاب في الصين

أما في الصين، مصدر انطلاق هذا الفيروس، فقد أعلنت السلطات السبت أن عدد الإصابات ارتفع إلى نحو 1300.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إنه تم اكتشاف 444 حالة جديدة على الأقل من الفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1287.

أكثر الفيديوهات غرابة

بالتزامن، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر حالات هلع في المستشفيات، وجثثا عالقة، ومصابين. ولعل أكثر الفيديوهات غرابة هو ذاك الذي أظهر رجلاً واقفاً في أحد الشوارع الصينية، قبل أن يسقط أرضاً بلمح البصر.

وفي حين أشار مغردون إلى أنه مصاب بكورونا، لم تتمكن العربية.نت من التأكد من سبب السقوط.

Wuhan China 🇨🇳



Corona Virus Update⚠️

Disturbing Leaked Video shows People literally falling over as they succumb to Virus.



10 cities 33 million people have now been quarantined.

1 case found outside quarantine area This Morning.



Retweet The Truth#china #Wuhan #Coronavirus pic.twitter.com/mMZtmhGUkl — Terrence Daniels (Captain Planet) (@Terrence_STR) January 24, 2020

يذكر أن فيروس كورونا المكتشف حديثاً أثار القلق الشديد لأنه ما زال مبكراً للغاية تحديد حجم خطورته ومدى سهولة انتشاره. وتشمل أعراضه الحمى والصعوبة في التنفس والسعال.

إلى ذلك أغلقت الصين جزءاً من السور العظيم وأوقفت النقل العام في 10 مدن، مما أدى لتقطع السبل بملايين الأشخاص في بداية عطلة العام القمري الجديد الجمعة، بينما سارعت السلطات لاحتواء الفيروس الذي أودى بحياة 26 شخصاً وأصاب أكثر من 800 آخرين.

إجراءات أكثر صرامة

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا الجديد يمثل "حالة طوارئ في الصين"، لكنها أحجمت عن إعلانه مثار قلق دولي.

من جهته، قال التلفزيون الرسمي نقلاً عن اجتماع لمجلس الدولة الصيني الجمعة إن الصين التي فرضت بالفعل قيوداً على التنقلات والتجمعات ستتخذ إجراءات أكثر صرامة، لكنه لم يخض في التفاصيل.

"لم يتوقف"

وذكر تلفزيون (سي.سي.تي.في.) الرسمي أن "انتشار الفيروس لم يتوقف... يجب على السلطات المحلية أن تتحمل المزيد من المسؤولية وأن يكون لديها إحساس أقوى بالحالة الطارئة".

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع أنها تعد خبراء طبيين للمساعدة في التصدي للفيروس، دون الخوض في تفاصيل.