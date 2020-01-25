"كورونا" يتفشى في الصين.. 41 وفاة وأكثر من ألف مصاب

توفي 15 شخصاً في مقاطعة هوباي الصينية جراء فيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الوفيات إلى 41، وفق ما أعلنت السلطات السبت.

كما ذكرت السلطات أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى نحو 1300.

موضوع يهمك أعلنت اللجنة الوطنيّة الصينيّة للصحّة، الجمعة، أنّ عدد الوفيّات جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الصين بلغ 25، مع ارتفاع... كورونا يرعب الصين.. وقف النقل العام وإغلاق السور العظيم صحة

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إنه تم اكتشاف 444 حالة جديدة على الأقل من الفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1287.

إلى ذلك كثفت الصين، الجمعة، جهودها لاحتواء انتشار الفيروس، فعزلت أكثر من 40 مليون شخص، بينما تم إلغاء عدد من الاحتفالات التي كانت مقررة السبت بمناسبة السنة القمرية الجديدة، بالإضافة إلى إغلاق عدد من المواقع الشعبية التي تلقى إقبالاً كبيراً.

أول إصابة مؤكدة في أستراليا

أعلنت أستراليا، السبت، أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بولاية فيكتوريا مع نقل المريض إلى المستشفى في حالة مستقرة في إحدى ضواحي مدينة ملبورن، وفق ما قال مسؤولو الصحة بالولاية.

وقالت جيني ميكاكوس، وزيرة الصحة بولاية فيكتوريا للصحافيين، إن المريض وهو صيني في الخمسينات من العمر وصل من الصين في 19 يناير على متن طائرة قادمة من قوانغتشو، موضحة: "من المهم التشديد على عدم وجود سبب يدعو المجتمع للقلق. المريض عزل ويجري علاجه وليس لدينا أي حالات أخرى مشتبه بها في هذه المرحلة".