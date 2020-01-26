أفغانستان: إلقاء قنبلة يدوية على حفل زفاف يخلف 20 جريحا

أعلن مسؤول إقليمي، اليوم الأحد، أن هجوماً بقنبلة يدوية على حفل زفاف أفغاني تسبب في إصابة 20 شخصاً على الأقل بينهم عدة أطفال.

قال عادل حيدر، المتحدث باسم قائد شرطة ولاية خوست شرق البلاد على الحدود مع باكستان، إن أحد الأطفال المصابين على الأقل في حالة حرجة.

لم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع مساء السبت.

لم يكن هناك دليل على أن طالبان كانت وراء الهجوم، على الرغم من وجودها القوي في المنطقة. قال حيدر إن الحظر الذي فرضته طالبان على الموسيقى عندما حكموا أفغانستان دفعه إلى الاعتقاد بأنهم ربما كانوا الجناة.

لكن من الشائع أيضًا في هذا الجزء من أفغانستان تسوية حالات الثأر الشخصية بمثل هذه الهجمات. قال حيدر إن الشرطة تحقق في جميع الدوافع المحتملة، وحتى الآن لم يتقدم أحد بأي معلومات عن الخصومات القبلية المتعلقة بحفل الزفاف.

قال حيدر إن جميع ضيوف حفل زفاف الجرحى كانوا رجالاً، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان العريس قد أصيب في الهجوم أم لا.

في أغسطس/ آب الماضي، قتل انتحاري من تنظيم داعش في أفغانستان 63 شخصاً في حفل زفاف في كابول، وهو أكثر الهجمات دموية في العاصمة في عام 2019.

طالبان، التي تأمل الولايات المتحدة أن تساعد في كبح صعود داعش التابعة لها، أدانت الهجوم ووصفته بأنه "ممنوع وغير مبرر".

تسيطر طالبان على نصف أفغانستان تقريبًا، حيث تشن هجمات شبه يومية. عادة ما يستهدفون القوات الأفغانية والقوات الأميركية، لكن عشرات المدنيين يموتون في المعركة الدائرة بين الجانبين.

سيسمح الحد من العنف بالتوقيع على اتفاقية سلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، ما يتيح لأميركا إعادة قواتها إلى الوطن بعد 18 عاماً من الحرب. كما سيبدأ اتفاق السلام مفاوضات بين الأفغان على جانبي الصراع لتحديد الشكل الذي ستبدو عليه البلاد بعد الحرب.