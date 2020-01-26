ارتفاع عدد وفيات كورونا في الصين.. وكندا تسجل أول إصابة

أكدت الصين إصابة 1975 شخصاً بفيروس كورونا الجديد بحلول 25 يناير، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس إلى 56.

وظهر الفيروس في البداية في مدينة ووهان بإقليم هوبي وسط الصين أواخر العام الماضي، وانتقل إلى مدن صينية أخرى، بينها بكين وشنغهاي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وفرنسا وكندا.

موضوع يهمك أفاد مراسل العربية/الحدث، ليل السبت الأحد، بأن هدوءاً حذراً يخيم على ساحات الاعتصام في العاصمة بغداد، وسط انتشار أمني... هدوء حذر يخيم على ساحات الاعتصام في بغداد العراق

كندا تسجل أول إصابة

إلى ذلك أعلنت كندا، السبت، أن سلطات الصحة العامة في تورونتو تلقت إخطاراً بأول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في أحد السكان الذي عاد في الآونة الأخيرة من مدينة ووهان الصينية، وذلك طبقاً لما قالته الحكومة الكندية في بيان.

وقال البيان إن "هذا الشخص في حالة مستقرة ويعالج في المستشفى".

وكان هذا الشخص (رجل في الخمسينات من العمر) قد وصل إلى تورونتو في 22 يناير ونقل إلى المستشفى اليوم التالي بعد إصابته بأعراض مرض تنفسي.

وقال مسؤولو الصحة في أونتاريو إنه استقل سيارة خاصة بعد وصوله إلى مطار تورونتو. كما ذكروا أن أفراد أسرته وضعوا رهن عزل ذاتي على الرغم من امتناع الحكومة عن تحديد عدد أفراد الأسرة.

"تهديد صحي عالمي"

هناك مخاوف من تسارع وتيرة العدوى مع سفر مئات الملايين من الصينيين في الداخل والخارج خلال عطلات السنة القمرية الجديدة، رغم إلغاء الكثيرين لرحلاتهم.

وعززت المطارات في شتى أنحاء العالم فحص المسافرين القادمين من الصين على الرغم من تشكيك بعض مسؤولي وخبراء الصحة في جدوي مثل هذه الفحوص.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا الجديد يمثل "حالة طوارئ في الصين"، لكنها أحجمت عن إعلانه مثار قلق دولي.

وأفاد تقرير لخبراء في الأمراض المعدية بكلية إمبريال كوليدج في لندن السبت بأنه بالرغم من ذلك فإن التفشي "يمثل تهديداً صحياً عالمياً واضحاً ومستمراً"، لافتاً إلى أنه "من غير المؤكد حالياً ما إذا كان من الممكن احتواء التفشي المستمر داخل الصين".