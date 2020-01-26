الفلسطينيون يهددون بالانسحاب من اتفاقية أوسلو

هدد الفلسطينيون، الأحد، بالانسحاب من اتفاقية أوسلو التي تحدد العلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، إذا ما أعلنت الإدارة الأميركية عن خطتها المرتقبة لحل النزاع في الشرق الأوسط، وفق ما أعلن مسؤولون فلسطينيون.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات: "خطواتنا للرد على إعلان صفقة القرن تتمثل بإعلان تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وأبرزها إعلان انتهاء المرحلة الانتقالية"، مضيفا أن إعلان الخطة سيخلق واقعا جديدا و"يحوّل الاحتلال من احتلال مؤقت إلى دائم".

والجمعة، جددت السلطة الفلسطينية رفضها خطة السلام الأميركية، بعد الإعلان عن دعوة القادة الإسرائيليين إلى واشنطن لمناقشة خطة السلام في الشرق الأوسط.

وصرح نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في بيان: "إننا نؤكد مرة أخرى رفضنا القاطع للقرارات الأميركية التي جرى إعلانها حول القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل، إلى جانب جملة القرارات الأميركية المخالفة للقانون الدولي".

وفي المقابل، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، أنه يعتزم الكشف عن خطّته للسلام في الشرق الأوسط المنتظرة منذ أمد بعيد، قبل الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن، الثلاثاء.

وقال ترمب للصحافيين: "على الأرجح سننشرها قبل ذلك بقليل"، مضيفاً: "إنها خطة ممتازة".

موضوع يهمك قال وزير لجنة الصحة الوطنية بالصين ما شياوي، الأحد، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة، وإن عدد حالات الإصابة... الصين: معلوماتنا محدودة عن الفيروس الجديد العرب و العالم

وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت هناك اتصالات بين إدارته والفلسطينيين الذين أكدوا مسبقاً رفضم للخطة، أجاب ترمب بصيغة مبهمة. وقال "لقد تحدّثنا معهم بإيجاز"، من دون مزيد من التفاصيل.

كما أضاف: "أنا واثق من أنهم قد يردّون في بادئ الأمر بصورة سلبية، لكن الخطة في الحقيقة إيجابية للغاية بالنسبة لهم".