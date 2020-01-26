مقتل 19 جندياً‭ ‬في هجوم على معسكر للجيش المالي

قال المتحدث باسم الجيش في مالي، ديران كوني، إن 19 جندياً قتلوا وأصيب خمسة آخرون في هجوم على معسكر للجيش في وسط البلاد قبل فجر اليوم الأحد.

ولم تتضح على الفور هوية المهاجمين.

وقال بالكو با وهو نائب المسؤول المحلي في مدينة نيونو القريبة، إن المهاجمين دخلوا المعسكر القريب من قرية سوكولو حوالي الساعة الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش، وفتحوا النار ودمروا بعض الإنشاءات وغادروا سريعا.

من جانبه، قال المتحدث العسكري ديران كوني، إن المعسكر أصبح فيما بعد تحت السيطرة، وإن تعزيزات وصلت للموقع بينما يجري البحث عن المهاجمين. وقال حساب الجيش الرسمي على تويتر إن طائرة تم إرسالها لمراقبة الموقف.

وتنشط جماعات متطرفة على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش في وسط وشمال البلاد، واستخدمت من قبل تلك المنطقة كقاعدة انطلاق لهجمات على جنود ومدنيين في بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين ومناطق أخرى.

وقتل 24 جنديا من مالي وأصيب 29 عندما هاجم متشددون دورية في شمال البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني. كما أصيب 20 شخصا هذا الشهر في شمال البلاد من بينهم 18 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من تشاد في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تضم قوات من الأمم المتحدة إضافة لقوات من فرنسا ومالي.