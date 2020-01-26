ولي عهد أبوظبي: مستعدون لدعم الصين ضد فيروس كورونا

أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، الأحد، استعداد الإمارات لتقديم الدعم للصين في مواجهة فيروس كورونا.

وغرد محمد بن زايد على "تويتر": "نتابع باهتمام جهود الحكومة الصينية لاحتواء انتشار فيروس "كورونا". نحن على ثقة بقدرة الصين الصديقة على تجاوز هذه الأزمة. دولة الإمارات وفي إطار نهجها الإنساني على استعداد لتقديم أشكال الدعم كافة للصين، والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لهذا الفيروس".

نتابع باهتمام جهود الحكومة الصينية لاحتواء انتشار فيروس " كورونا " .. نحن على ثقة بقدرة الصين الصديقة على تجاوز هذه الأزمة .. دولة الإمارات وفي إطار نهجها الانساني على استعداد لتقديم أشكال الدعم كافة للصين والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لهذا الفيروس. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) January 26, 2020

وأكد عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة الإماراتي، الأحد، خلو الإمارات من أية حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد، وأن كافة الجهات اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وصول الفيروس للدولة، وفق ما نقلته "وام".

وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطني، الأحد، بحضور عدد من الجهات المعنية المختصة لمناقشة كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع وصول فيروس الالتهاب الرئوي الجديد كورونا للدولة، حيث تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة جاهزية كافة الأجهزة المعنية للتعامل مع المرض في حال الاشتباه أو التبليغ عن أي حالة ترد للدولة.

هذا وذكرت وسائل إعلام صينية، الأحد، توصل العلماء لعلاج جديد لفيروس كورونا، اختبر بنجاح على 7 مصابين في وقت توقع رئيس بلدية ووهان الصينية ألف إصابة إضافية بفيروس كورونا.

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وقال مسؤول بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأحد، إن المركز شرع في تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا الجديد الذي أثار احتمالات انتشاره وتفشيه مخاوف كبيرة في الصين والعالم، وذلك وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.

ونقلت الوكالة الرسمية الصينية (شينخوا)، عن رئيس المعهد الوطني لمكافحة الأمراض الفيروسية والوقاية منها، شيوي ون بو، قوله إن المركز تمكّن من عزل الفيروس، ويقوم حالياً بتحديد سلالته.