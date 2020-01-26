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تجمع المهنيين السودانيين ينتقد تعيين 3 وزراء دولة

المصدر: العربية.نت
رئيس الحكومة السودانية الانتقالية عبدالله حمدوك
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انتقد تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الأحد، تعيين 3 وزراء دولة، إلى جانب استنكاره تأخير تشكيل هياكل السلطة الانتقالية المتمثلة في الولاة المدنيين والمجلس التشريعي الانتقالي والمفوضيات المستقلة.

وطالب التجمع في مؤتمر صحافي السلطات بالإسراع في تعيين ولاة الولايات، واستعرض عدداً من الانتهاكات التي حدثت خلال الفترة الماضية في مدينة الجنينة غرب البلاد مطالباً بمعالجة الأوضاع فيها.

وأرجع سبب تأليب الصراعات لوجود مؤيدي النظام السابق في عدد من المؤسسات في الولايات، كما أعلن التجمع انتهاءه من صياغة قانون للنقابات بموافقة الأجسام المكونة له، تمهيداً لإجازته من مجلس السيادة والحكومة الانتقاليين.

كلمات دالّة

#تجمع المهنيين, #السودان

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