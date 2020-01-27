الفلسطينيون يعلنون رفضهم لصفقة القرن قبيل الكشف عنها

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية، اليوم الاثنين، إن صفقة القرن "لا تشكل أساساً لحل الصراع ولا تستند إلى الشرعية الدولية". وجاءت تصريحات شتية خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

كما جاءت بالتزامن مع وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن مساء الأحد متعهداً بـ "صنع التاريخ" في اجتماع مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للكشف عن خطة الإدارة الأميركية التي طال انتظارها لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

خطة مواتية لإسرائيل

وقال شتية إن الخطة "تمنح إسرائيل كل ما تريده على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني".

واتخذت إدارة ترمب عدة خطوات أثارت غضب الفلسطينيين في السنوات الماضية، مثل الاعتراف بمدينة القدس المتنازع عليها عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إلى هناك، وإغلاق المكتب الفلسطيني في واشنطن، وخفض تمويل برامج المساعدات الفلسطينية.

وتكهنت تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية بأن الخطة ستكون مواتية لإسرائيل، وستنص على ضمها أجزاء كبيرة من الأراضي التي يسعى الفلسطينيون ويريدونها لإقامة دولة مستقلة في المستقبل.

وقال مسؤول فلسطيني لأسوشييتد برس إن الرئيس محمود عباس رفض مبادرات من وسطاء في الأسابيع الماضية لترتيب مكالمة هاتفية مع ترمب.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أكد الأحد أن خطة السلام الأميركية المتعارف عليها باسم "صفقة القرن"، "لن تمر"، مشيراً إلى أنها ربما تقود الفلسطينيين "إلى مرحلة جديدة في نضالهم".

وقال هنية في تصريح مكتوب إن حماس ترفض "مؤامرة صفقة القرن ونعتبرها معركة والتراجع فيها حرام علينا". وأعقب إعلان هنية إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. وأكد الجيش الإسرائيلي الحادثة.

"صفقة القرن لن تمر"

وكان الجيش الإسرائيلي قد شنّ مساء السبت غارات جوية على أهداف لحركة حماس في قطاع غزة رداً على إطلاق بالونات حارقة باتجاه الجانب الإسرائيلي.

ودعا هنية الموجود في جولة خارج قطاع غزة، حركة فتح والفصائل الفلسطينية إلى الاجتماع في القاهرة.

وسبق تصريح هنية، تهديد مسؤولين فلسطينيين في رام الله بالانسحاب من اتفاقيات أوسلو التي تحدد العلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية إذا ما أعلنت الإدارة الأميركية عن خطتها المرتقبة لحل النزاع في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يعلن البيت الأبيض في الساعات القليلة المقبلة عن خطة للسلام في الشرق الأوسط.