طالبان: أسقطنا طائرة تقل جنوداً أميركيين.. وواشنطن: نتابع الوضع

أعلنت حركة طالبان أن الطائرة التي تحطمت في شرق أفغانستان، الاثنين، تابعة للقوات الأميركية، وذلك بعد ساعات من الحادث في منطقة خاضعة بشكل كبير لسيطرة المتمردين، فيما قالت القيادة الأميركية الوسطى إنها على علم بالتقارير عن سقوط طائرة في أفغانستان، وتتابع الوضع.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في بيان بلغة الباشتون، إن "طائرة للمحتلين الأميركيين تحطمت في ولاية غزنة"، مضيفاً أن جميع أفراد الطاقم قتلوا.

وأفاد مسؤولون محليون في وقت سابق، اليوم الاثنين، بتحطم طائرة ركاب قالوا إنها تابعة للخطوط الجوية الأفغانية (أريانا إيرلاينز)، في منطقة تسيطر عليها حركة طالبان بولاية غزنة شرق البلاد.

وقال عارف نوري، المتحدث باسم حاكم الولاية، إن الطائرة سقطت عند الساعة 1:10 ظهر الاثنين بالتوقيت المحلي في منطقة ديه ياك، التي تسيطر عليها طالبان.

فيما قال والي إقليم غزنة إن الطائرة التي سقطت لا تتبع لأي خطوط طيران أفغانية.

أريانا تنفي تحطم إحدى طائراتها

إلى ذلك نفى ميرويس ميرزاكوال، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الأفغانية (أريانا)، تصريحات لمسؤولين أفغان عن تحطم إحدى طائرات الشركة.

وقال ميرزاكوال لرويترز "تحطمت طائرة لكنها لا تتبع أريانا لأن الرحلتين اللتين تسيرهما أريانا اليوم من هرات إلى كابول ومن هرات إلى دلهي بخير".

وتقع ولاية غزنة الجبلية على سفوح جبال هندوكوش، وطقسها قارس البرودة في الشتاء.

يذكر أن طائرة تجارية ضخمة - تابعة لشركة (كام إير) المحلية للطيران منخفض التكلفة - تحطمت في أفغانستان عام 2005 أثناء محاولة الهبوط وسط طقس ثلجي.

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ومع ذلك شهدت فترات الحرب عددا من حوادث تحطم الطائرات.

وتحطمت طائرة شحن أميركية عام 2013، من طراز بوينغ 747، بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة باغرام الجوية شمال كابول في طريقها إلى دبي، وقتل جميع أفراد الطاقم السبعة.