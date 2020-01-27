خشية تفشي كورونا.. الصين تمدد عطلة السنة القمرية

كثَّفت الصين يوم الاثنين جهودها الشاملة لاحتواء فيروس كورونا بتمديد عطلة السنة القمرية الجديدة هذا الأسبوع لإبقاء المواطنين في منازلهم، وتجنب انتشار العدوى مع ارتفاع عدد القتلى إلى 80.

وأعلنت هونغ كونغ أنها ستمنع دخول القادمين من مقاطعة هوباي بالبر الرئيسي وسط تفشي الفيروس. وطُلب من وكالات السفر إلغاء الرحلات الجماعية في جميع أنحاء البلاد بعد تحذير من زيادة قدرة الفيروس على الانتشار.

بدأت جهود مكافحة المرض بشكل كبير مع تعليق رحلات الطيران والقطارات والحافلات في 22 يناير/ كانون الثاني إلى ووهان، عاصمة هوباي والمدينة التي يقطنها 11 مليون نسمة وسط الصين، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة الشهر الماضي.

امتد هذا الحظر ليشمل 17 مدينة يعيش فيها أكثر من 50 مليون نسمة في أكثر تدابير مكافحة الأمراض صرامة على الإطلاق. وذكر بيان لمجلس الوزراء أن نهاية عطلة السنة القمرية، موسم السفر الأكثر ازدحاماً في الصين، تأجلت إلى يوم الأحد المقبل بدلاً من الخميس "للحد من التجمعات الجماهيرية" و"منع انتشار الوباء".

وكان من المقرر عودة عشرات الملايين إلى العمل بعد قضاء عطلاتهم داخل أو خارج البلاد، ما قد يزيد من خطر انتشار العدوى. كما أعلن مجلس الوزراء استمرار غلق المدارس حتى إشعار آخر.

وزار رئيس مجلس الدولة، لي كه تشيانغ، الرجل الثاني في البلاد، مدينة ووهان، اليوم الاثنين، "لتوجيه أعمال الوقاية من الأوبئة". وأظهرت صور لي وهو يرتدي قناعاً واقياً أخضر اللون، ويلتقي أطباء بمستشفى.