زلزال تركيا: 39 قتيلاً والبحث جارٍ عن آخر مفقودين

تبحث فرق طوارئ تركية بين الأنقاض، الاثنين، عن آخر مفقودين اثنين من ضحايا زلزال ضرب شرق البلاد، ويعتقد أنهما محاصران بين أنقاض بناية انهارت في وقت سابق.

وقالت السلطات إن زلزالا بلغت قوته 6.8 درجة وقع مساء الجمعة، وأسفر عن مقتل 39 شخصا، وإصابة أكثر من 1600 آخرين. وكانت الحصيلة السابقة 35 ضحية.

وأنقذ رجال الطوارئ حتى الآن 45 شخصا في الأقل من بين الأنقاض.

وذكرت قناة "إن تي في" أن رجال الإنقاذ يبحثون عن المفقودين الاثنين بين أنقاض مبنى متهدم في مدينة إلازغ، في محاولة للوصول إلى امرأة مفقودة تبلغ من العمر 75 عاما وشخص آخر، بينما ينتظر أقاربهما.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الشخصان المفقودان قد نجيا.

ونُقلت جثة مفقود ثالث بعد انتشاله من بين الأنقاض خلال الليل، ما رفع حصيلة قتلى الزلزال إلى 39.

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ودمر الزلزال 76 بناية وألحق أضرارا بأكثر من 1000 مبنى آخر، ما أجبر الناجين على اللجوء في خيام ومساجد ومدارس وقاعات رياضية ومساكن طلاب.

وحذرت السلطات المواطنين من العودة إلى المنازل التي قد تكون غير آمنة.

وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا أن حوالي 4000 عامل و22 كلبا شاركوا في عملية البحث والإنقاذ منذ الجمعة.