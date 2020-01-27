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وزير خارجية فرنسا يدعو إلى إصلاحات من أجل "بقاء لبنان"

المصدر: دبي - قناة العربية
وزير الخارجية الفرنسي
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صرح وزير خارجية فرنسا، إيف لودريان، لقناة "العربية"، بأن على حكومة رئيس وزراء لبنان، حسان دياب، البدء بإصلاحات لا بد منها من أجل "بقاء لبنان".

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث"، الاثنين، باندلاع اشتباكات بين قوات الأمن اللبنانية والمحتجين قرب البرلمان اللبناني في بيروت. وذكر الصليب الأحمر اللبناني على "تويتر" أن عدد الجرحى جراء المواجهات ارتفع إلى 27.

وقام محتجون بإلقاء الحجارة على قوات الأمن التي أغلقت الطريق قرب البرلمان قبيل انعقاد جلسة لمجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة
لعام 2020 فيما تواجه البلاد أزمة مالية عميقة.

وفي ملف آخر، أكد لودريان أن "الوضع المتوتر في الخليج يؤثر على جهود مكافحة تنظيم داعش".

التفاصيل تتبع..

كلمات دالّة

#إيف_لودريان, #فرنسا, #حسان_دياب, #لبنان
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