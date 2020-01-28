حماس تشارك في اجتماع السلطة الفلسطينية رداً على خطة ترمب

أكد مسؤولون فلسطينيون، الثلاثاء، أن ممثلين عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سيشاركون في اجتماع القيادة الفلسطينية الذي دعا إليه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لبحث آليات الرد على خطة السلام التي سيعلنها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مساء الثلاثاء.

وقال القيادي في حركة فتح، عزام الأحمد: "دعونا حركة حماس لحضور اجتماع القيادة الطارئ وسيحضرون الاجتماع".

هذا وحصلت مراسلة "العربية" و"الحدث" على معلومات حصرية من مصدر مقرب من فريق السلام المطلع على خطة الرئيس الأميركي، للسلام المرتقب إعلانها، الثلاثاء، والتي عُرفت إعلامياً بـ"صفقة القرن" وأحاطتها السرية التامة على مدى 3 سنوات.

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المعلومات تفيد أن الخطة تتضمن حل الدولتين: دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.

كما ستبقي الخطة على الوضع الحالي والخاص بالحرم الشريف تحت إشراف المملكة الأردنية الهاشمية.