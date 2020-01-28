زلزال متوسط يهزّ مانيسا غرب تركيا ولا إصابات

هزّ زلزال قوته 4.8 درجة، اليوم الثلاثاء، المباني السكنية قرب بلدة كيركاغاك بمقاطعة مانيسا غرب تركيا، وفقاً لتقارير إعلامية تركية.

وأكد وزير الداخلية سليمان صويلو في تصريحات صحافية أنه لم ترد تقارير أولية عن وقوع أضرار أو إصابات. في حين قالت وسائل إعلام تركية إن الزلزال أحس به سكان مدينتي إسطنبول وأزمير ودفع السكان للهروب إلى الشوارع بحثاً عن الأمان.

من جهتها، أفادت وكالة إدارة الطوارئ والكوارث التركية بأن زلزال الثلاثاء وقع الساعة 2:26 مساءً، (11:26 بتوقيت غرينتش) على عمق 6.99 كيلومترات وبلغت قوته 4.8 درجة، في وقت قال فيه مركز رصد الزلازل في قنديلي في إسطنبول إن الزلزال بلغت قوته 5.1 درجة.

وهرع سكان في مانيسا إلى الشوارع وسط حالة من الذعر عندما شعروا بالاهتزاز. كما ذكرت محطة رصد الزلازل أن منزلاً مهجوراً انهار في إحدى القرى القريبة من كيركاغاك.

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وكان زلزال بلغت قوته 6.8 درجة ضرب قبل أربعة أيام ألازيغ شرق تركيا وتسبب في سقوط مبانٍ سكنية ووفاة 41 شخصاً، وإصابة أكثر من 1600 شخص.

يذكر أن الزلازل تتكرر في تركيا، التي تقع على خطي صدع رئيسيين. وتعرضت مانيسا لزلزال بلغت قوته 5.4 درجة في 22 يناير/ كانون الثاني، مما تسبب في انهيار عدد من المباني الخالية.

وشهدت تركيا أسوأ زلزال منذ عقود عام 1999، عندما ضرب زلزالان قويان شمال غربي تركيا، مما أسفر عن مقتل حوالي 18000 شخص.