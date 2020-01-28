نتنياهو يعلن سحب طلب حصانته من تهم الفساد من الكنيست

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح الثلاثاء، أنه سحب طلب الحصانة من الكنيست قبل ساعة من بدء جلسة للبرلمان الإسرائيلي لبحث هذا الطلب.

وقال نتنياهو المتهم بثلاث قضايا فساد في بيان "أبلغت رئيس البرلمان أنني أسحب طلبي للحصانة". وأضاف "في وقت لاحق سأقضي على الادعاءات السخيفة التي أُعدّت ضدي".

وكان المدعي العام الإسرائيلي قد قرر توجيه اتهامات تتعلق بالفساد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتتضمن لائحة الاتهام تهما تتعلق بتلقي رشى والاحتيال وخيانة الأمانة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أوصت العام الماضي بتوجيه تهمتين لنتنياهو وهي الرشوة وإساءة الأمانة، في ما مثّل ضربة قوية وضعت مستقبله السياسي في موضع الشك.

وذكرت الشرطة في بيان لها أصدرته في 13 من فبراير/شباط 2018، أنها جمعت أدلة كافية ضد نتنياهو تؤكد تورطه في "الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة".