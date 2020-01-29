الاحتلال الإسرائيلي يحتجز طاقم "العربية" في الأغوار

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، على احتجاز طاقم "العربية" ومصادرة معداته لمنعه من تغطية فعاليات أقيمت في الأغوار، رفضاً لخطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مساء الثلاثاء.

وكان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، أمين شومان، قد أعلن في وقت سابق عن انطلاق مسيرة حاشدة تجاه الأغوار الشمالية ضمن الحملة الوطنية للدفاع عن الأغوار، وتأكيداً على دعم الموقف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الرافض للخطة.

إلى ذلك، شهدت مناطق متفرقة في الضفة، الأربعاء، تظاهرات رفضاً للخطة الأميركية.

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كما اندلعت مواجهات في القدس، بين عدد من المحتجين وقوات الاحتلال قرب جامعة القدس ببلدة أبو ديس، وأطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز والعيارات المطاطية تجاه المتظاهرين.

وفي الخليل، أصيب فتى 14 عاماً بالرصاص المطاطي في الرأس وعدد من المواطنين وطلبة المدارس بالاختناق، بحسب ما أفادت وكالة معا الفلسطينية.

كذلك، شهدت بيت لحم مسيرة احتجاج، أدت إلى إصابة 7 متظاهرين، وتسجيل حالات اختناق جراء استخدام القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيلة للدموع.

وفي طولكرم، شارك الآلاف بمسيرة في ميدان وسط المدينة، وأوضح منسق الفصائل والقوى الوطنية في طولكرم، صايل حنون، أنه ومن خلال المسيرة سيتم إيصال رسالة للولايات المتحدة بأن شعبنا يقف بخندق واحد خلف قيادته والرئيس محمود عباس لمواجهة تلك الخطة.

أما في قطاع غزة، فعمّ الإضراب العام كافة المناطق، شاملاً مختلف المؤسسات والمرافق الحيوية باستثناء المرافق الصحية.