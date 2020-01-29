الكويت تشيد بالمساعي الأميركية لحل القضية الفلسطينية

أشادت الخارجية الكويتية، الأربعاء، بمساعي واشنطن في حل القضية الفلسطينية.

وأكدت في بيان لها، أن الحل الشامل لا يتحقق إلا بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما نشرته وكالة "كونا".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد كشف، الثلاثاء، عن خطته لإحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس حل "بدولتين".

هذا ونشر ترمب، على حسابه على "تويتر"، ليل الثلاثاء، خارطة للحدود المقترحة مستقبلاً للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية في إطار خطته للسلام التي أعلنها في وقت سابق.

وتظهر الخارطة 15 مستوطنة إسرائيلية في منطقة الضفة الغربية المتصلة بقطاع غزة بواسطة نفق، تماشياً مع وعد أطلقه الرئيس الأميركي بإقامة دولة فلسطينية متصلة الأراضي.