نتنياهو: العاصمة الفلسطينية المقترحة ستكون في أبو ديس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء إن خطة السلام الأميركية تقضي بأن تكون العاصمة الفلسطينية المقترحة في ضاحية أبو ديس على أطراف القدس.

وأضاف نتنياهو في حديث للصحفيين بعد أن قدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطته للسلام إن الولايات المتحدة تعترف بالقدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

من جهته، كان ترمب قد شدد على أن "القدس غير المقسمة هي عاصمة إسرائيل" إلا أنه أكد لاحقاً أنه سيكون للدولة الفلسطينية التي يقترحا عاصمة في القدس الشرقية.

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وكشف ترمب الثلاثاء عن خطته لإحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس حلّ "بدولتين"، لكن يتضمن تنازلات عديدة لصالح إسرائيل. وقد أعلن الفلسطينيون رسمياً رفضهم لها.

كما نشر ترمب خريطة تجسد تصوّره لحدود الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية بحسب خطته. وتظهر الخارطة 15 مستوطنة إسرائيلية في منطقة الضفة الغربية المتصلة بقطاع غزة بواسطة نفق، تماشياً لوعد أطلقه الرئيس الأميركي بإقامة دولة فلسطينية متصلة الأراضي.

في سياق متصل، قال المتحدث باسم نتنياهو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيطلب من حكومته الأحد الموافقة على خطته لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وتدعو الخطة الأميركية إلى ترك غور الأردن الاستراتيجي وجميع المستوطنات الإسرائيلية تحت السيطرة الإسرائيلية.

ورداً على الخطة، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، لضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية على الفور.