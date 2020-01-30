بعد إعلان خطة ترمب.. أول صواريخ من غزة تجاه إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال مساء الأربعاء عن أول إطلاق صواريخ من قطاع غزة غداة الإعلان عن مشروع أميركي للشرق الأوسط يعارضه الفلسطينيون ويرحب به الإسرائيليون.

وقال جيش الاحتلال في بيان "قبل دقائق أطلق صاروخ منذ قطاع غزة على إسرائيل"، وذلك بعيد إعلانه تعزيز وجوده في الضفة الغربية المحتلة وقرب قطاع غزة.

موضوع يهمك أظهرت صور حصرية لـ "العربية"، تمركز قوات الجيش الليبي في منطقة الوشكة شرق مدينة مصراتة وتبعد عنها حوالي 80 كيلومترا، حيث... الجيش الليبي يخنق "الوفاق" بمصراتة.. ويتمركز في الوشكة المغرب العربي

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد كشف، الثلاثاء، عن خطته لإحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس حل "بدولتين".

هذا ونشر ترمب، على حسابه على "تويتر"، ليل الثلاثاء، خارطة للحدود المقترحة مستقبلاً للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية في إطار خطته للسلام التي أعلنها في وقت سابق.

وتظهر الخارطة 15 مستوطنة إسرائيلية في منطقة الضفة الغربية المتصلة بقطاع غزة بواسطة نفق، تماشياً مع وعد أطلقه الرئيس الأميركي بإقامة دولة فلسطينية متصلة الأراضي.