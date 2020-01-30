تعرف على عدد المصابين بـ"كورونا".. وفي أي البلدان!

ما زال فيروس كورونا المستجد يحصد المزيد من الضحايا في أنحاء العالم وذلك بعد أن بدأ في الصين حيث أصيب 7800 شخص في الصين، بالإضافة إلى 8 حالات في هونغ كونغ و5 في ماكاو.

وجميع الوفيات الــ170 تقريبا كانت في مقاطعة هوبي وسط البلاد، حيث تم رصد النوع الجديد من فيروس كورونا لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

موضوع يهمك بينما يواصل فيروس كورونا المستجد حصد المزيد من الضحايا، قررت السلطات المصرية إجلاء رعاياها من الصين خلال الساعات القليلة... مصر تجلي رعاياها من الصين.. وتعلق رحلاتها حتى إشعار آخر مصر

وهنا تفاصيل نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" عن الحالات المؤكدة حتى مساء اليوم الخميس:

تايلاند: 14 حالة

اليابان: 11

سنغافورة: 10

تايوان: 8

ماليزيا: 8

أستراليا: 7

كوريا الجنوبية:6

فرنسا: 5

فيتنام: 5

الولايات المتحدة: 5

ألمانيا: 4

كندا: 3

الإمارات العربية المتحدة: 4

الهند: 1

الفلبين: 1

فنلندا: 1

نيبال: 1

كمبوديا: 1

سريلانكا: 1

يذكر أن الصين، التي تبذل جهوداً شاقة لاحتواء انتشار وباء فيروس كورونا، أوصت مواطنيها بإرجاء خطط سفرهم إلى الخارج. وقالت الإدارة الوطنية للهجرة في بيان "نوصي المقيمين" في الصين القارية "بإرجاء موعد رحلاتهم التي لا ضرورة لها"، مذكرة بأن "خفض التنقلات عبر الحدود يساهم في السيطرة على الوباء".

فيما أجلت عدة حكومات أجنبية رعاياها خلال الأيام الماضية، من المنطقة مع ارتفاع عدد الوفيات. حيث قررت أستراليا وكوريا الجنوبية وسنغافورة ونيوزيلندا وضع كل من أجلتهم في الحجر الصحي أسبوعين على الأقل حتى لو لم تظهر عليهم أعراض المرض، في حين تعتزم الولايات المتحدة واليابان فرض عزل طوعي لمدد أقصر.

ولم تظهر أعراض العدوى على اثنين من ثلاثة يابانيين عادوا إلى طوكيو وأثبتت الفحوص إصابتهم بالفيروس.

من جانبها، قالت سنغافورة إنها ستعيد 92 من مواطنيها اليوم الخميس. وستنقلهم جميعا وموظفي وزارة الخارجية المرافقين لهم للمستشفى أو تضعهم في الحجر الصحي 14 يوما.

إلى ذلك، عبرت منظمة الصحة العالمية عن "قلقها البالغ" من انتقال الفيروس بين البشر في ثلاث دول أخرى. فيما أعلنت منغوليا إغلاق حدودها البرية مع الصين لتفشّي الوباء.