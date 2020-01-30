جديد كارلوس غصن.. مذكرة اعتقال بحق جندي أميركي سابق

على الرغم من تقلص فرص استرداده من لبنان لعدم وجود اتفاقية قانونية في هذا الشأن بين البلدين، أفادت وكالة كيودو للأنباء الخميس أن ممثلي ادعاء في العاصمة اليابانية طوكيو أصدروا مذكرة اعتقال بحق كارلوس غصن، رئيس شركة نيسان السابق بسبب خروجه من اليابان بطريقة غير قانونية.

وأضافت أن الادعاء أصدر أيضا مذكرة اعتقال بحق جندي سابق في القوات الخاصة الأميركية وشخص آخر للاشتباه بأنهما ساعدا على تهريب غصن إلى خارج اليابان.

وفر غصن من اليابان إلى لبنان، الذي قضى فيه طفولته، أثناء انتظاره لمحاكمة في اتهامات تشمل عدم الإفصاح عن راتبه بالكامل وخيانة الأمانة وإساءة استغلال أموال الشركة، في حين ينفي غصن كل تلك الاتهامات.

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لبنان: لن نسلمه

وكان لبنان أشار في وقت سابق من الشهر الجاري أنه لن يسلم غصن، بينما اعتبر الادعاء العام في طوكيو أن غصن خرق بوضوح القانون بمغادرته البلاد، متحديا شروط الكفالة التي تتطلب منه البقاء في اليابان، وقضاء معظم وقته في منزله بطوكيو.

في حين أكد غصن أكثر من مرة، أنه بريء من التهم الموجهة إليه، معللاً مغادرته اليابان لأنه لم يكن يتوقع محاكمة عادلة، كما أن شروط الكفالة منعته من رؤية زوجته.

كما اتهم شركة نيسان موتور بطرده لمنع اندماج كامل مع شريكتها في التحالف شركة رينو الفرنسية.

وانتقد الرجل الحامل لثلاث جنسيات، والذي قاد نيسان لمدة عقدين من الزمن، نظام العدالة الجنائية الياباني.

يشار إلى أن هروب غصن المسرحي شكل احراجاً ما بعده احراج للسلطات اليابانية. فقد أظهرت كاميرات المراقبة في منزله وفي الشوارع مغادرته المنزل. ويعتقد أنه استقل القطار وغادر من مطار كانساي، وتوقف في تركيا.