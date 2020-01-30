كورونا يتوسع بحصد الأرواح.. وفاة 169 شخصا بالصين

أعلنت بكين، اليوم الخميس، ارتفاع عدد وفيّات فيروس كورونا المستجدّ إلى 169 مع تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة.

وقالت لجنة الصحة في إقليم هوبي الصيني، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، يوم الخميس إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في الإقليم ارتفع إلى 162 شخصا حتى 29 يناير كانون الثاني.

وأضافت أنه تم رصد 1032 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا في هوبي ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة في الإقليم إلى 4586.

إلى ذلك، وأوصت الصين، التي تبذل جهوداً شاقة لاحتواء انتشار وباء فيروس كورونا، مواطنيها بإرجاء خطط سفرهم إلى الخارج.

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وقالت الإدارة الوطنية للهجرة في بيان "نوصي المقيمين" في الصين القارية "بإرجاء موعد رحلاتهم التي لا ضرورة لها"، مذكرة بأن "خفض التنقلات عبر الحدود يساهم في السيطرة على الوباء".

من جهتها، أعلنت شركة النقل العام في العاصمة بكين أنها ستعلق معظم خدمات الحافلات إلى إقليم هوبي المجاور الذي ظهر الفيروس فيه اعتباراً من اليوم الثلاثاء لاحتواء التفشي.

وتجلي حكومات أجنبية رعاياها من المنطقة مع ارتفاع عدد الوفيات وعبرت منظمة الصحة العالمية عن "قلقها البالغ" من انتقال الفيروس بين البشر في ثلاث دول أخرى. فيما أعلنت منغوليا إغلاق حدودها البرية مع الصين منهاً لتفشّي الوباء.