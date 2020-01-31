بريطانيا تعلن تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد

أعلن مسؤولون في قطاع الصحة البريطاني الجمعة أنه تم تسجيل إصابتين بفيروس كورونا المستجد، للمرة الأولى في البلاد منذ ظهر الوباء في الصين.

وقال كبير الأطباء في بريطانيا كريس ويتي "يمكننا تأكيد أن نتائج (الفحوصات) التي أجريت لمريضين في بريطانيا ينتميان إلى العائلة نفسها كانت إيجابية بالنسبة للإصابة بفيروس كورونا" المستجد، مضيفًا أنهما يتلقيان "العناية من قبل متخصصين".

موضوع يهمك مع تفشي الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وانتشاره في عدد كبير من البلدان حول العالم، مما دفع منظمة الصحة العالمية لإعلان... من داخل الصين.. 6 معلومات هامة لتحمي نفسك من "كورونا" صحة

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين وانتشر في العديد من مناطق العالم يشكل "حال طوارئ صحية ذات بعد دولي"، فيما ارتفع عدد ضحايا الفيروس القاتل إلى 213.

وأعلن تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، القرار بعد اجتماع لجنة الطوارئ بالمنظمة، وهي لجنة خبراء مستقلة، وسط أدلة متزايدة على انتشار الفيروس في حوالي 18 دولة.

وقال تيدروس في مؤتمر صحافي في جنيف، إن الأسابيع الأخيرة شهدت تفشيا لم يسبق له مثيل قوبل برد غير مسبوق.