بسبب كورونا.. إيطاليا تعلن حالة الطوارئ وتعلق رحلات الصين

أعلنت إيطاليا اليوم الجمعة حالة الطوارئ على خلفية فيروس كورونا المستجد. وذكرت الحكومة الإيطالية أن حالة الطوارئ هي لتسريع جهود منع انتشار فيروس كورونا المستجد بعد تأكيد إصابتين في روما.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أعلن الخميس، تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا وتعليق كل الرحلات الجوية من الصين وإليها، مشيرًا إلى أن إيطاليا أوّل بلد أوروبي يتّخذ إجراءً مماثلًا "في إجراء احترازي".

وقال كونتي في مؤتمر صحافي "كما في بلدان أخرى، لدينا حالتان مؤكّدتان من فيروس كورونا المستجد. يتعلّق الأمر بسائحَين صينيَّيْن وصلا قبل أيام".

من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين وانتشر في العديد من مناطق العالم يشكل "حال طوارئ صحية ذات بعد دولي".

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وأعلن تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية القرار بعد اجتماع لجنة الطوارئ بالمنظمة، وهي لجنة خبراء مستقلة، وسط أدلة متزايدة على انتشار الفيروس في حوالي 18 دولة.

وقال تيدروس في مؤتمر صحافي في جنيف، إن الأسابيع الأخيرة شهدت تفشيا لم يسبق له مثيل قوبل برد غير مسبوق.

وأضاف "كي أكون واضحا، هذا الإعلان ليس تصويتا على انعدام الثقة في الصين".

وأضاف "مبعث قلقنا الأكبر هو احتمال انتقال الفيروس إلى البلدان التي تعاني من ضعف النظم الصحية".

ويؤدي الإعلان عن حالة طوارئ عالمية إلى تقديم توصيات إلى جميع البلدان تهدف إلى منع انتشار المرض عبر الحدود أو الحد منه مع تجنب التدخل غير الضروري في التجارة والسفر.

ويشمل الإعلان توصيات مؤقتة للسلطات الصحية الوطنية في جميع أنحاء العالم والتي تشمل تكثيف إجراءات الرصد والتأهب والاحتواء.

كانت الصين قد أبلغت الصحة العالمية لأول مرة بالفيروس الجديد في أواخر ديسمبر/ كانون أول.

حتى اليوم، أبلغت الصين بإصابة أكثر من 7800 حالة منها 170 وفاة.

وأبلغت أيضا 18 دولة أخرى بوجود حالات، ويتسابق العلماء لفهم كيفية انتشار الفيروس بالتحديد ومدى خطورته.