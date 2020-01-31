الاتحاد تعلق رحلة بكين - ناجويا اليابانية مؤقتاً

أكدت شركة طيران "الاتحاد" الإماراتية، الجمعة، استمرار رحلاتها إلى الصين كالمعتاد باستثناء تعليق رحلة بكين – ناجويا (اليابان) بشكل مؤقت وذلك بسب قلة الطلب على السفر في الفترة الحالية.

وقال متحدث في الاتحاد للطيران إن الشركة تعمل بشكل وثيق مع شركائها الاستراتيجيين في الصين وأبوظبي للمساعدة على الحد من انتشار فيروس كورونا المتفشي حالياً في الصين.

وأكد المتحدث على تبني الجهات الصحية وسلطات الطيران في الصين والإمارات مقاييس شاملة، تطبقها مجموعة "الاتحاد" للطيران بشكل كامل إلى جانب توجيهات هيئة الصحة في أبوظبي، ومنظمة الصحة العالمية، ومركز مكافحة الأمراض والاتحاد الدولي للنقل الجوي، مشيرا إلى أن الشركة تراقب الوضع عن كثب وتباشر بالإجراءات بناءً على النصائح المدروسة.

وأشار إلى أن تصريحات منظمة الصحة العالمية توصي بمواصلة الرحلات وعمليات التبادل التجاري إلى الصين بشكل طبيعي وذلك استناداً للبيانات المتوفرة حول المرض، وبناءً على ذلك، تستمر رحلاتنا إلى الصين كالمعتاد باستثناء تعليق رحلة بكين – ناجويا (اليابان) مؤقتا.

وشدد المتحدث على أن سلامة وصحة ضيوف وموظفي الشركة تأتي على قمة أولوياتها، كما تستمر الشركة في التعاون مع السلطات المعنية والشركاء في القطاع لمواجهة هذه الأزمة الملحة.

وحول تطورات المرض، شهد الخميس والجمعة، ظهور إصابات بالفيروس في بريطانيا وإيطاليا وروسيا.

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هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين وانتشر في العديد من مناطق العالم يشكل "حال طوارئ صحية ذات بعد دولي"، فيما ارتفع عدد ضحايا الفيروس القاتل إلى 213.

وأعلن تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، القرار بعد اجتماع لجنة الطوارئ بالمنظمة، وهي لجنة خبراء مستقلة، وسط أدلة متزايدة على انتشار الفيروس في حوالي 18 دولة.

وقال تيدروس في مؤتمر صحافي في جنيف، إن الأسابيع الأخيرة شهدت تفشيا لم يسبق له مثيل قوبل برد غير مسبوق.