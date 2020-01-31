كورونا يحصد المزيد.. ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 213

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 43 شخصًا إضافيًا في مقاطعة هوبي بوسط الصين، حسب ما أعلنت السلطات الصحّية المحلّية الجمعة.

بذلك، يرتفع العدد الإجمالي للوفيّات في الصين من جرّاء الفيروس إلى 213.

كما سُجّلت 1200 إصابة إضافيّة بالفيروس في هوبي خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، ما يرفع عدد الإصابات في الصين إلى 8900 حالة.

ومن المتوقع أن تنشر لجنة الصحة الوطنية الصينية أرقاما جديدة في وقت لاحق اليوم الجمعة.

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من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، أن فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين وانتشر في العديد من مناطق العالم يشكل "حال طوارئ صحية ذات بعد دولي".

وأعلن تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية القرار بعد اجتماع لجنة الطوارئ بالمنظمة، وهي لجنة خبراء مستقلة، وسط أدلة متزايدة على انتشار الفيروس في حوالي 18 دولة.

وقال تيدروس في مؤتمر صحافي في جنيف، إن الأسابيع الأخيرة شهدت تفشيا لم يسبق له مثيل قوبل برد غير مسبوق.

وأضاف "كي أكون واضحا، هذا الإعلان ليس تصويتا على انعدام الثقة في الصين".

وأضاف "مبعث قلقنا الأكبر هو احتمال انتقال الفيروس إلى البلدان التي تعاني من ضعف النظم الصحية".

ويؤدي الإعلان عن حالة طوارئ عالمية إلى تقديم توصيات إلى جميع البلدان تهدف إلى منع انتشار المرض عبر الحدود أو الحد منه مع تجنب التدخل غير الضروري في التجارة والسفر.

ويشمل الإعلان توصيات مؤقتة للسلطات الصحية الوطنية في جميع أنحاء العالم والتي تشمل تكثيف إجراءات الرصد والتأهب والاحتواء.