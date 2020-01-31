ماكرون: بريكست مؤشر إنذار تاريخي لأوروبا بأسرها

صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، قبل بضع ساعات من "بريكست" أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يشكل "صدمة" و"مؤشر إنذار تاريخي" لـ"أوروبا بأسرها".

وقال الرئيس الفرنسي في بيان: "هذا الخروج صدمة. إنه مؤشر إنذار تاريخي ستتردد أصداؤه في كل بلد من بلداننا، وفي كل أوروبا ويدفعنا إلى التفكير".

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واعتبر أن "بريكست بات ممكناً.. لأننا جعلنا أوروبا في كثير من الأحيان كبش فداء لصعوباتنا الخاصة، ولأننا لم نعمل على تغيير أوروبا بما فيه الكفاية. أكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى أوروبا بمواجهة الصين أو الولايات المتحدة للدفاع عن مصالحنا".

ودعا ماكرون إلى أن تكون أوروبا "أكثر سيادة، وأكثر ديموقراطية، أقرب إلى المواطنين، وبالتالي أيضاً أكثر بساطة في حياتها اليومية" من أجل "إعادة بناء مشروع أوروبي أكثر وضوحاً".

وأضاف: "إنه يوم حزين، دعونا لا نخفيه"، لكنه يجب "أن يدفعنا إلى المضي قدماً بشكل مختلف".

وبعد ثلاثة أعوام من الانقسامات، ستصير المملكة المتحدة بعد ساعات أول دولة تغادر الاتحاد الأوروبي، لتبدأ كتابة صفحة جديدة من تاريخها.

وقد حذر ماكرون بريطانيا اليوم من أنها لا يمكن أن تنتظر معاملتها بنفس الطريقة التي كانت تُعامل بها عندما كانت جزءا من الاتحاد الأوروبي على الرغم من أن فرنسا تريد إقامة علاقة وثيقة معها بعد البريكست.

وقال ماكرون في كلمة بالتلفزيون مخاطباً البريطانيين: "لا يمكن أن تكونوا بالداخل والخارج" في وقت واحد. وأضاف: "اختار الشعب البريطاني أن يترك الاتحاد الأوروبي. لن تقع عليه نفس الالتزامات وبالتالي لم تعد له نفس الحقوق".