مواجهة محتملة بين اليونان وتركيا

قالت وسائل إعلام يونانية، إن فرقاطة يونانية "الفرقاطة نيكيفوروس فوكاس" "Nikiforos Fokas"، اتجهت نحو سفينة بحث تركية في المتوسط.

ونقلت وسائل الإعلام اليونانية عن مسؤولين، أن السفينة التركية تحركت داخل الجرف القاري اليوناني، ولكن خارج المياه الإقليمية اليونانية.

وأعرب مسؤولون يونانيون، عن استعدادهم لمواجهة أي حركة للسفينة التركية، التي تبحر شرق جزيرة كريت وغرب قبرص.

موضوع يهمك هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بعملية عسكرية في سوريا إذا لم يتم حل مشكلة إدلب، كما أكد تواجد قواته في... أردوغان يهدد باستخدام القوة بسوريا ويصر على بقاء قواته بليبيا العرب و العالم

ووقعت تركيا مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اتفاق حدود بحرية شرقي المتوسط مثيرا للجدل، يتناقض مع اتفاقيات أخرى سابقة تشمل مصر وقبرص واليونان وإسرائيل. كما وقع الطرفان أيضاً اتفاقاً عسكرياً.

وتعارض أثينا بشدة الاتفاق البحري المبرم بين أنقرة والوفاق والذي يسمح باستكشاف موارد الطاقة في مساحة شاسعة من البحر المتوسّط، تعتبر اليونان وقبرص أن من حقّهما استكشافها.