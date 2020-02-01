اليابان تطبق إجراءات صارمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد

شرعت اليابان، السبت، في تطبيق إجراءات جديدة صارمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد وتخفيف تأثيراته على السياحة والاقتصاد في البلاد.

وتشمل الإجراءات مراقبة الزائرين الأجانب وإتاحة الفحص الطبي للمواطنين وتوفير الأقنعة الواقية التي تنفد في أنحاء البلاد.

وكشفت اليابان الجمعة عن 17 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس بعضها دون ظهور أعراض، مشيرة إلى أن أحدث الحالات كانت لمرشد سياحي يعمل على حافلة تقل سائحين من الصين، مع إصابة سائق الحافلة أيضاً.

وأوضح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في اجتماع السبت أن فريق مهمات حكومياً ينسق تعامل اليابان مع الفيروس سيصوغ خطوات تهدف لتخفيف تأثير تفشي الفيروس على الاقتصاد.

وأضاف "فيروس كورونا الجديد له تأثير كبير على السياحة والاقتصاد والمجتمع بأسره، ستبذل الحكومة أقصى جهودها لمواجهة تأثيره".

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وأردف آبي "طلبت من الوزراء صياغة إجراءات لاستخدام الاحتياطيات (في ميزانية الدولة) وتطبيقها بأسرع ما يمكن".

وتعد السياحة جزءا رئيسا من السياسة الاقتصادية لحكومة آبي، في وقت تشهد فيه اليابان قدوم أعداد كبيرة من السائحين الأجانب ولا سيما الصين، كما تملك شركات يابانية كبيرة عدداً من المصانع في الصين.

وكانت السلطات الصينية، أعلنت السبت، ارتفاع عدد الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 259 حالة في البلاد، وتسجيل 12 ألف إصابة بالفيروس التنفسي المميت.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن عدد الوفيات الجديدة المسجّلة في الساعات الـ24 الماضية بلغ 46 حالة وفاة، 45 منها سجّلت في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في كانون الأول/ديسمبر الماضي.