بريطانيا خارج "الاتحاد".. وجونسون: إنها بداية وليست نهاية

خرجت المملكة المتحدة اليوم السبت رسمياً من الاتحاد الأوروبي، منهيةً بذلك 47 عاماً من الزواج الصاخب بين لندن وبروكسل ومفتتحة، بعد ثلاث سنوات ونصف من المفاوضات الشاقة، صفحة جديدة من تاريخها.

وبعدما أرجئ ثلاث مرّات، دخل بريكست حيّز التنفيذ في الساعة 23:00 بتوقيتي لندن وغرينيتش، والساعة صفر من فجر السبت بتوقيت بروكسل.

وفي هذه المناسبة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في خطاب وجّهه إلى الأمة قبل ساعة من خروج بلاده رسمياً من الاتحاد الأوروبي، أن بريكست "ليس النهاية بل بداية فصل جديد من مسيرتنا الوطنية الكبرى".

موضوع يهمك أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مجلس وزرائه اليوم الجمعة، أن العمل سيبدأ على الفور عقب انفصال بريطانيا عن... هل تتقارب بريطانيا تجارياً مع أميركا على حساب الاتحاد الأوروبي؟ اقتصاد

وقال جونسون: "الأهم هذه الليلة هو أن نقول إنها ليست النهاية بل البداية، إنها لحظة بزوغ الفجر وبدء فصل جديد من مسيرتنا الوطنية الكبرى".

وأضاف جونسون "أياً تكن العقبات على الطريق، أنا أعلم أننا سننجح"، مشدداً على أن بريكست سيُشكّل "نجاحاً باهراً"، وذلك في وقت تستعد فيه بلاده لبدء مفاوضات صعبة مع الاتّحاد الأوروبي بشأن علاقتهما التجارية المستقبلية.

وتابع "نريد أن تكون هذه بداية عهد جديد من التعاون الودي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا المفعمة بالطاقة".

وفي الساعة 23:00 بتوقيت لندن، منتصف الليل في بروكسل، خسر الاتحاد الاوروبي للمرّة الأولى أحد أعضائه.

وفور دخول بريكست حيزّ التنفيذ، وعدت الولايات المتحدة بتعزيز العلاقات الثنائية مع بريطانيا. ورحّب وزير الخارجي الأميركي مايك بومبيو بإنجاز بريكست الذي "ينفذ رغبة الشعب البريطاني"، حسب تعبيره، مضيفاً: "سنواصل البناء على علاقتنا القوية مع بريطانيا التي تفتح صفحة جديدة".