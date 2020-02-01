غارات إسرائيلية على غزة بعد رصد صاروخين من القطاع

استهدف الطيران الإسرائيلي مساء الجمعة مواقعاً في غزة، بعد إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

واستهدف الطيران الإسرائيلي مواقعاً في محيط حي الشحاعية شرقي مدينة غزة. كما أغار على محيط حي التفاح شرقي مدينة غزة. واستهدفت طائرات بدون طيار موقع عرين وسط قطاع غزة.

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وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن مساء الجمعة رصده إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وأشار الجيش، في بيانين منفصلين، إلى سقوط صاروخين في وقتين مختلفين من مساء الجمعة.

ونوه البيان الثاني للجيش الإسرائيلي إلى أنه رصد إطلاق 8 صواريخ من قطاع غزة، خلال الـ24ساعة الماضية، باتجاه إسرائيل.

وقبل إعلان الجيش عن سقوط الصاروخين، دوت صافرات الإنذار في وقتين مختلفين بمنطقتي "غلاف غزة" و"سديروت".

وفي وقت سابق الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف موقعاً جنوبي قطاع غزة رداً على إطلاق 3 قذائف "هاون" من القطاع. ولم تعلن وزارة الصحة بغزة وقوع إصابات.

يأتي ذلك في ظل توتر تشهده الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة خلال الأيام الأخيرة الماضية.

وظلت غزة هادئة بشكل نسبي خلال الأشهر الأخيرة حيث عمل وسطاء من مصر والأمم المتحدة على ضمان هدنة غير رسمية بين إسرائيل وحماس التي تحكم القطاع الساحلي.