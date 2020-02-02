بعد ساعات من هجوم لندن.. امرأة تنفذ عملية طعن في بلجيكا

أصيبت امرأة برصاص الشرطة في مدينة غانت البلجيكية، الأحد، إثر طعنها اثنين من المارّة بسكّين مما أسفر عن إصابتهما بجروح نقلا على إثرها إلى المستشفى، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محليّة، في هجوم أكّدت السلطات أنّ لا مؤشّرات في الحال على ارتباطه بالإرهاب.

وقالت صحيفة "هيت لاتست نيوس" إنّ المهاجمة أصيبت بيدها برصاص الشرطة في حين أصيب ضحيتاها بطعنات سكين استدعت نقلهما إلى المستشفى، لكنّ حياتهما ليست في خطر.

وقالت متحدثة باسم مكتب المدّعي العام لوكالة فرانس برس إنّ الشرطة ومكتب المدّعي العام في شرق فلاندرز يحقّقان في الحادث.

وأضافت "لا يوجد حالياً أيّ مؤشّر على أنّ الحادث الذي وقع في غنت ذو طبيعة إرهابية".

وبحسب وسائل إعلام محليّة فإنّ الشارع الذي وقع فيه الهجوم تم إغلاقه وأرسلت إليه تعزيزات من الشرطة وطواقم الإسعاف.

جاء ذلك بالتزامن مع حادثة طعن مماثلة في جنوب العاصمة البريطانية لندن، حيث أعلنت الشرطة البريطانية إصابة شخصين في اعتداء "إرهابي" بواسطة سكين في شارع للتسوق في منطقة سكنية بجنوب لندن، الأحد، مؤكدة مقتل المهاجم.

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وكتبت الشرطة على تويتر: "نعتقد أن هناك جريحين، ننتظر معرفة حالتهما"، مضيفة أن الهجوم "تم احتواؤه".

ونقلت صحيفة "إتش إل إن" البلجيكية عن المدعي العام في البلاد قوله إن "التحقيق مستمر، وسنعلق لاحقاً"، فيما رجح شهود عيان أن تكون منفذة الهجوم امرأة.

كانت العاصمة بروكسل قد شهدت حوادث طعن مماثلة، خلال السنوات الماضية، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن عدد الاعتداءات في البلد الأوروبي.