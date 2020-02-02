فيديو.. صاروخ من غزة يجبر "غانتس" على الاحتماء بملجأ

أجبر صاروخ أُطلق من غزة المرشح لرئاسة الحكومة الإسرائيلية بيني غانتس على الاحتماء داخل ملجأ مساء السبت.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ. كما لم تصدر تقارير بسقوط ضحايا.

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وإثر إطلاق الصاروخ، دوّت صفارات الإنذار في مستوطنات محيطة بقطاع غزة. وأظهر فيديو، الجنرال بيني غانتس، وهو يحتمي في غرفة محصنة على حدود غزة.

وردّت إسرائيل على الصاروخ، بغارة شنتها مروحية واستهدفت موقعاً في شمال بيت لهيا، شمالي قطاع غزة.

ولم تعلن وزارة الصحة بالقطاع عن وقوع إصابات، فيما لم يعقب الجيش الإسرائيلي حول الغارات.

وجاء إطلاق الصاروخ بعد يوم متوتر من إطلاق صواريخ عبر الحدود من أراض خاضعة لسيطرة حماس، وقذائف مدفعية وغارات جوية إسرائيلية.

وشهد قطاع غزة هدوءً نسبياً في إطار هدنة غير رسمية بين حماس وإسرائيل، إلا أن التوترات تصاعدت هذا الأسبوع بعد كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطته لسلام الشرف الأوسط. ورفض الفلسطينيون الخطة على الفور.