قادمة من ووهان.. طائرة تقل 250 أوروبياً تحط في فرنسا

هبطت طائرة تقل 250 فرنسياً وأوروبياً قادمة من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد، في قاعدة جوية عسكرية بإيستر جنوب فرنسا الأحد.

وتعمل دول كثيرة مع الصين لترحيل مواطنيها من ووهان وإقليم هوبي.

وقال وزير الدولة لشؤون حماية الطفل، أدريان تاكي، للصحافيين، إنه سيتم وضع نحو 65 فرنسياً في الحجر الصحي سواء في منتجع كاري لو روي لقضاء العطلات في جنوب البلاد أو بمركز لتدريب رجال الإطفاء قرب إيكس اون بروفانس.

موضوع يهمك أعلن المغرب أن طائرة للخطوط الملكية المغربية، وصلت في رحلة خاصة، صباح الأحد، إلى مطار مدينة بنسليمان، في غرب المغرب،... المغرب يجلي رعاياه من ووهان الصينية ويضعهم بالحجر الصحي المغرب العربي

من جهته، ذكر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، الأحد، أن الطائرة تقل مواطني 30 بلداً وأن معظم المواطنين غير الفرنسيين سيسافرون إلى أوطانهم.

بدورها، قالت جمهورية التشيك إن لها خمسة مواطنين على متن هذه الطائرة وإنهم سيسافرون إلى بروكسل حيث سيتم نقلهم إلى وطنهم بطائرة تشيكية.

كما أعلنت السويد أن نحو 10 من مواطنيها على متن الطائرة الفرنسية أيضاً وأنه سيتم نقلهم إلى السويد.

وكان على متن الطائرة كذلك مواطنون بريطانيون.