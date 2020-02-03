الشرطة البريطانية تغلق شارعاً رئيسياً وسط لندن

أغلقت الشرطة البريطانية، مساء الاثنين، شارعاً أساسياً في سوهو وسط العاصمة لندن، حيث تشتبه بقنبلة غير متفجرة.

وغداة هجوم بالسكين نفذه مدان سابق بجرائم إرهابية حصل على إطلاق سراح مشروط الشهر الماضي، أعلنت الشرطة عن إجراء مداهمات الاثنين.

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كما قالت في بيان: "نفذت مداهمات في منزلين في جنوب لندن ومنطقة بيشوبس ستورتفورد"، وهي مدينة صغيرة شمال العاصمة، مضيفة: "لم تنفذ أي توقيفات والتحقيق ما زال جارياً على نحو مطرد".

وطعن سوديش أمان، البالغ من العمر 20 عاماً، شخصين، الأحد، قرابة الساعة 14.00 بتوقيت غرينتش في شارع تجاري بحي ستريثام في لندن، قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً. وأصيب شخص ثالث بجروح جراء انهيار زجاج ناتج عن رصاص الشرطة.

"تغييرات جوهرية"

إلى ذلك دفع هذا الهجوم، الذي تبناه تنظيم "داعش"، رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الاثنين بالتعهد بإجراء "تغييرات جوهرية" على طريقة التعامل مع منفذي جرائم إرهابية.

كما أعلنت حكومته في تشرين الثاني/نوفمبر عن تعديلات قانونية مشددة بعد هجوم أسفر عن قتيلين على جسر لندن في قلب العاصمة البريطانية، نفذه إرهابي حصل أيضاً على إطلاق سراح مشروط.

ومن المقرر رفع مشروع القانون الذي ينص خصوصاً على تشديد العقوبات على منفذي الهجمات الإرهابية ومنع الإفراج المبكر عنهم، خلال وقت قريب إلى البرلمان الذي يملك فيه المحافظون غالبية ساحقة.