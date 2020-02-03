الصين تستنجد.. "نحن بحاجة ماسة لأقنعة واقية من كورونا"

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الاثنين، أن البلاد بحاجة ماسة لأقنعة طبية واقية لمواجهة كورونا، في الوقت الذي ما زال الفيروس المرعب يتفشى في البلاد حاصداً المزيد من الضحايا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية هوا شونيانغ في إيجاز صحافي "ما تحتاجه الصين بشكل عاجل هو أقنعة طبية، وبزات واقية ونظارات وقاية".

إلى ذلك، انتقدت الصين الولايات المتحدة بشدة لفرضها قيودا على دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها بسبب الفيروس المستجد، واتهمت واشنطن بـ"إثارة الذعر ونشره". وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيانغ، إن الولايات المتحدة "لم تقدم مساعدة مهمة" وكانت "أول من قام بإجلاء طاقم قنصليتها من مدينة "ووهان"، وفرضت قيود دخول على المسافرين الصينيين".

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وكانت اللجنة الوطنية للصحة الصينية أعلنت في وقت سابق، أن عدد الوفيات في الصين ارتفع إلى 361 حتى أمس الأحد بزيادة 57 حالة عن اليوم السابق. وزاد عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بواقع 2829 ليصل العدد الإجمالي إلى 17205 إصابات.

ولا تزال "ووهان" مركز انتشار الفيروس، وغيرها من المدن في حالة عزلة مع فرض قيود شديدة على السفر إليها، وتواجه الصين عزلة دولية متزايدة أيضا بسبب القيود المفروضة على الرحلات الجوية من وإلى البلاد. وجرى الإبلاغ عن 171 إصابة أخرى على الأقل في أكثر من عشرين دولة ومنطقة أخرى، بينها الولايات المتحدة واليابان وتايلاند وهونغ كونغ وبريطانيا.

إلى ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية التفشي حالة طوارئ عالمية لكنها قللت من أهمية فرض قيود على التجارة والسفر.