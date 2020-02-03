إيران تعرض مبلغاً لتعويض ضحايا "الأوكرانية" وكييف: ضئيل

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن كييف غير راضية عن حجم التعويض الذي عرضته إيران على أسر الأوكرانيين، الذين لقوا حتفهم في حادث إسقاط طائرة ركاب وقع قرب طهران الشهر الماضي، مؤكداً أن بلاده ستسعى للحصول على تعويضات أكبر.

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80 ألف دولار لكل أسرة

في التفاصيل، أوضح زيلينسكي، في مقابلة تلفزيونية معه، أن الجانب الإيراني عرض على الفور دفع 80 ألف دولار لكل أسرة، مشيراً إلى أنه مبلغ ضئيل للغاية، وأن بلاده ستضغط للحصول على مبلغ أكبر.

يشار إلى أن صاروخاً إيرانياً كان قد أصاب طائرة أوكرانية في الثامن من يناير/ كانون الثاني بعد فترة وجيزة من مغادرتها طهران في طريقها لكييف.

كما اعترفت إيران بأن قواتها أسقطت طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بطريق الخطأ، بعد إنكارها في بداية الأمر أي دور لها في الحادث.

فيما لقي كل من كانوا على متن الطائرة حتفهم وعددهم 176 شخصاً من بينهم 11 أوكرانياً.

إلى ذلك تنتظر أوكرانيا من إيران تسليمها الصندوقين الأسودين للطائرة، بحسب ما أعلنه زيلينسكي.