داعش يتبنى الطعن في لندن.. "المهاجم من مقاتلي التنظيم"

تبنّى تنظيم داعش الإثنين حادثة الطعن التي نفذها شاب ارتدى حزاماً ناسفاً مزيفاً وأسفرت عن إصابة شخصين في لندن مساء الأحد قبل أن ترديه الشرطة البريطانية، وفق ما أوردت وكالة "أعماق" التابعة له على حساباتها على تطبيق تلغرام الإثنين.

وذكرت الوكالة الداعشية أن "منفذ الهجوم في منطقة ستريتهام جنوب لندن أمس من مقاتلي داعش، ونفذ الهجوم استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف".

مداهمات واجراءات إضافية

من جهتها، أعلنت الشرطة البريطانية الاثنين عن إجراء مداهمات غداة الهجوم الذي نفذه سوديش أمان، الشاب البالغ من العمر 20 عاماً، والمدان السابق بجرائم إرهابية، الذي حصل على إطلاق سراح مشروط الشهر الماضي، ما دفع الحكومة إلى التعهد باتخاذ إجراءات إضافية بحق منفذي جرائم مماثلة.

وقالت الشرطة في بيان "نفذت مداهمات في منزلين في جنوب لندن ومنطقة بيشوبس ستورتفورد" وهي مدينة صغيرة شمال العاصمة. وأضافت "لم تنفذ أي توقيفات والتحقيق لا زال جارياً على نحو مطرد".

يذكر أن سوديش طعن شخصين الأحد قرابة الساعة 14,00 ت غ في شارع تجاري في حي ستريثام بلندن، قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً.

ودفع هذا الهجوم "الإرهابي" بحسب الشرطة، رئيس الوزراء بوريس جونسون الاثنين بالتعهد بإجراء "تغييرات جوهرية" على طريقة التعامل مع منفذي جرائم إرهابية.

وأعلنت حكومته في تشرين الثاني/نوفمبر عن تعديلات قانونية مشددة بعد هجوم أسفر عن قتيلين على جسر لندن في قلب العاصمة البريطانية، نفذه متطرف حصل أيضاً على إطلاق سراح مشروط.

ومن المقرر رفع مشروع القانون الذي ينص خصوصاً على تشديد العقوبات على منفذي الهجمات الإرهابية ومنع الإفراج المبكر عنهم، خلال وقت قريب إلى البرلمان الذي يملك فيه المحافظون غالبية ساحقة.

