كورونا يرعب لبنان.. الشمال ينتفض رفضاً لدخول باخرة صينية

في وقت ما زال فيروس كورونا الجديد، الذي ظهر في الصين وبدأ بالتمدد ليصل إلى أكثر من 20 دولة، يحصد الأرواح ويثير الرعب حول العالم، نفذ عشرات الناشطين اللبنانيين، الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مرفأ مدينة طرابلس شمال البلاد، رفضاً لدخول باخرة صينية حرم المرفأ، خشية أن تحمل معها الفيروس القاتل.

كما أكد الناشطون نيتهم التصعيد في حال سُمح للباخرة الصينية بالدخول إلى مرفأ طرابلس، مشددين على عدم ثقتهم بالحكومة التي يترأسها حسان دياب والقرارات التي تصدر عنها.

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وفي تصريحات للوكالة الوطنية للإعلام، أكد مسؤول بالمرفأ أن الباخرة لا تزال تفرغ حمولتها في مرافئ مصر، وستصل إلى مرفأ طرابلس الأربعاء المقبل.

وقال المسؤول الذي فضل عدم نشر هويته، إن الباخرة غادرت الصين في 15 يناير الماضي وخضعت لفحص دقيق من فريق طبي متخصص تابع لمؤسسة دولية، كما خضعت لفحص آخر في مصر، وهي تفرغ حمولتها هناك.

يذكر أن وزارة الأشغال العامة والنقل في لبنان أصدرت بياناً، السبت، أوعزت فيه لإدارة مرفأي بيروت وطرابلس بالامتناع عن استقبال الباخرة الصينية القادمة إلى لبنان، لحين صدور تأكيد من الجهات المختصة ذات الصلاحية، خصوصاً وزارة الصحة العامة بالسماح باستقبالها.

وكشفت الصين للمرة الأولى عن فيروس كورونا الجديد في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان (وسط)، مركز انتشار الفيروس، حيث ارتفع عدد الضحايا حتى أمس الأحد إلى 361 حالة وفاة و17 ألفاً و205 إصابات مؤكدة، وفق إحصاءات رسمية. كما جرى الإبلاغ عن 171 إصابة أخرى على الأقل في أكثر من 20 دولة، بينها الولايات المتحدة واليابان وتايلاند وهونغ كونغ وبريطانيا.

إلى ذلك تسبب ظهور الفيروس بحالة من الرعب سادت العالم أجمع، خاصة بعد مطالبة منظمة الصحة العالمية بالاستعداد لحالات إصابة بالفيروس.