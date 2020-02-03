مقتل 13 تلميذا دهسا بالأقدام في مدرسة

قالت صحيفة ديلي نيشن، نقلاً عن الشرطة إن 13 تلميذاً لقوا حتفهم أثناء تدافعهم للنزول على درج مدرسة ابتدائية في غرب كينيا، اليوم الاثنين.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن قائد شرطة المنطقة الغربية بيريس كيماني أن ما لا يقل عن 39 تلميذاً أصيبوا بجروح خطيرة في الحادث

الذي وقع بمدرسة كاكاميجا الابتدائية.

وقال بيتر أبواو المتحدث باسم الصليب الأحمر الكيني "بينما كان الأطفال يتأهبون للعودة لمنازلهم من المدرسة حدث تدافع أثناء

نزولهم من على الدرج‭‭"‬‬.

وذكرت ديلي نيشن أن بعض الأطفال سقطوا من الطابق الثالث أثناء اندفاعهم.

ونشرت الصحيفة صوراً لأولياء أمور ينتظرون أمام مستشفى كاكاميجا لمعرفة أي أخبار عن أبنائهم.