الصين تكافح مستغلي كورونا.. "مصور الجثث" بقبضة السلطات

صور جثث ضحايا فيروس كورونا المتوفين أثناء زيارته لمستشفيات عمومية في ووهان، عقر دار الوباء، ونشر فيديوهات جولته، إلى أن قبضت عليه السلطات. هو الصيني فانغ بين، الذي داهمت قوة صينية مختصة منزله وألقت القبض عليه ووضعته في الحجر الصحي.

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في التفاصيل، دخل ملثمون ببزات بيضاء منزل مواطن صيني في ووهان، وقبضوا عليه، ثم بدأت السلطات تحقيقا معه لنشره فيديوهات من جولته بين جثث فيروس كورونا، رصد فيها 8 جثث في غضون 5 دقائق، وفقا لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز".

كما اتهمت السلطات الصينية فانغ بالحصول على مبالغ مالية من مؤسسات خارجية لتصوير فيديوهات توثق الوباء في الصين.

وظهر المتهم في فيديو نشره يصور فيه رجلا يصرخ باكيا بجوار جثة قائلا: "لقد انتهى الأمر"، وعندما سأله فانغ عن هوية الشخص المتوفى بجواره، أجاب الباكي: "إنه أبي".

إلى ذلك صادر المداهمون جميع الأجهزة الإلكترونية في المنزل، قبل أن يأخذوه إلى مركز للشرطة.

إعلان الطوارئ

ويستمر فيروس كورونا الذي نشر الذعر في العديد من البلدان، لاسيما مع إعلان منظمة الصحة العالمية حال الطوارئ، في حصد الأرواح. فقد أعلن التلفزيون الرسمي بالصين، الثلاثاء، أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة في إقليم هوبي بوسط البلاد، ليصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير/ شباط.

وتم رصد 2345 إصابة جديدة بالفيروس في هوبي، بؤرة تفشي المرض، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم 13522 حالة.

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الاثنين، أن البلاد بحاجة ماسة لأقنعة طبية واقية لمواجهة كورونا، في الوقت الذي ما زال الفيروس المرعب يتفشى في البلاد حاصداً المزيد من الضحايا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية، هوا شونيانغ، في إيجاز صحافي "ما تحتاجه الصين بشكل عاجل هو أقنعة طبية، وبزات واقية ونظارات وقاية".