"كورونا" يطيح بمسؤول في الصليب الأحمر الصيني

لسوء إدارته الهبات من أموال ومعدات طبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أعلنت السلطات الصينية، الثلاثاء، أنه تمت إقالة نائب رئيس الصليب الأحمر الصيني في هوباي شرق البلاد.

وقالت لجنة هوباي التأديبية في بيان، إن "زهانغ كين أقيل لعدم تحمله مسؤولياته وعدم قيامه بواجبه المهني لتلقي الهبات وتوزيعها". كما تلقى مسؤولان آخران في الصليب الأحمر تحذيرات للأسباب نفسها.

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يشار إلى أن المنظمة تتعرض منذ أيام لانتقادات رواد الإنترنت والإعلام. وتساءل كثيرون عن سبب نقص الأقنعة لدى الأطباء المحليين رغم الهبات من كافة أرجاء العالم.

إلى ذلك بلغت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد، الثلاثاء، 426 في الصين، بينها وفاة في هونغ كونغ. وقضى معظم الأشخاص في هوباي، خصوصاً عاصمتها ووهان، حيث تفشى الفيروس في كانون الأول/ديسمبر.

كما يتعرض الصليب الأحمر الصيني لانتقادات في الصين، ووجدت المنظمة نفسها خلال السنوات الأخيرة في صلب عدة فضائح اختلاس أموال لطخت سمعتها وضربت ثقة جهات مانحة محتملة.

110 ملايين يورو

وحتى 31 كانون الثاني/يناير، قال الصليب الأحمر الصيني إنه تلقى هبات بقيمة 110 ملايين يورو من معدات وأموال.

وذكرت مجلة "كيشين" الصينية، السبت، أن مخازن الصليب الأحمر في ووهان مليئة بالأقنعة الواقية، لكن على المستشفيات الانتظار لساعات للحصول على كمية ضئيلة.

وكان الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جاغان شاباغاين، قد قلل، الاثنين، من الانتقادات، قائلاً إن الصليب الأحمر المحلي "اضطر إلى زيادة قدراته بشكل كبير في وقت محدود. ومن الطبيعي حصول بعض الخلل".

كما أيد القرار "المتعمد" للمنظمة بسحب بعض الأقنعة بسبب رداءة نوعيتها، مضيفاً: "من المهم جداً أن نؤمن النوعية الجيدة التي أوصت بها السلطات المعنية بالصحة".