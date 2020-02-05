التلفزيون الصيني يعلن عن توصل فريق بحثي لدواء فعال لكورونا

نقل تلفزيون الصين المركزي عن فريق بحثي من جامعة جيجيانغ الصينية، توصله إلى "دواء فعال وحاسم لمكافحة فيروس كورونا، وقد نجح في التجربة على البشر شرق البلاد.

وقال التلفزيون الصيني إن أعضاء من الفريق البحثي، الذي يرأسه لي لان جوان، وصلوا صباح الأربعاء إلى مدينة ووهان لتوسيع رقعة استخدام الدواء الجديد في مكافحة الفيروس الجديد.

يذكر أن عدد ضحايا فيروس كورونا في الصين تجاوز 490، اليوم الأربعاء، فيما علقت شركتا طيران أميركيتان الرحلات إلى هونغ كونغ بعد وفاة أول حالة هناك. واحتجزت اليابان سفينة سياحية بعد اكتشاف عشر حالات مصابة بالفيروس على متنها.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين عن 65 حالة وفاة جديدة أمس الثلاثاء، ما يرفع عدد الوفيات في بر الصين الرئيسي إلى 490 معظمها في مدينة ووهان في وسط البلاد، بؤرة تفشي الفيروس وحولها.

وتوفي شخصان خارج بر الصين الرئيسي، منهما رجل يبلغ من العمر 39 عاما في هونغ كونغ كان يعاني من مرض مزمن وزار ووهان وتوفي أمس الثلاثاء. وتوفي الآخر في الفلبين يوم الأحد الماضي بعدما زار المدينة أيضا، وهو أول حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس خارج الصين.

وفي بر الصين الرئيسي تأكدت إصابة 3887 حالة جديدة، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 24324 شخصا.

وقال وزير الصحة الياباني إن فحص عشرة أشخاص على متن سفينة سياحية محتجزة في ميناء يوكوهاما أثبت إصابتهم بالفيروس، وهو عدد قابل للزيادة حيث لا يزال الفحص الطبي مستمرا لركاب السفينة وطاقمها.