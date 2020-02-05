شاهد انشطار طائرة في إسطنبول بعد خروجها عن مسارها

ارتفعت حصيلة خروج الطائرة التركية عن المدرج في مطار إسطنبول الأربعاء إلى 139 جريحاً، حسب آخر إحصائيات رسمية.

وانشطرت طائرة ركاب واشتعلت فيها النيران بعدما خرجت عن المدرج إثر هبوطها في مطار صبيحة الدولي في إسطنبول.

وأكدت السلطات عدم مقتل أي من 177 شخصا كانوا يستقلون الطائرة.

وانشطر هيكل الطائرة التابعة لشركة "بيغاسوس" الخاصة إلى قسمين واشتعلت فيه النيران بعد خروج الطائرة عن المدرج في مطار صبيحة كوغشن الدولي على الضفة الآسيوية لإسطنبول، كما أظهرت مشاهد بثتها شبكة "سي إن إن تورك".

تقل 177 راكبا إضافة إلى 6 هم أفراد الطاقم

وأوضح الوزير أن الطائرة كانت تقل 177 راكبا إضافة إلى ستة هم أفراد الطاقم.

وكانت الطائرة آتية من أزمير في غرب تركيا ويرجح أنها خرجت عن المدرج بسبب الأمطار الغزيرة التي تهطل على إسطنبول.

وأظهرت المشاهد التي عرضتها وسائل الإعلام التركية أناسا يحوطون بالطائرة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن عناصر الإطفاء أخمدوا الحريق الذي اندلع في الطائرة بعد الحادث.

وتم إغلاق المطار أمام الرحلات وتحويل كل الطائرات إلى مطار إسطنبول الدولي الواقع على الضفة الأوروبية للعاصمة الاقتصادية لتركيا.